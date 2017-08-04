Наставник «Утрехта» — о «Зените»: имя нашего соперника говорит о многом

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от результата жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой его команде достался в соперники российский «Зенит».
«Хороший жребий, но, конечно, нам досталась в соперники очень сильная команда. «Зенит» является одним из лучших российских клубов. Для нас противостояние с этой командой станет полезным опытом. Имя нашего соперника говорит о многом, но пока я не очень хорошо знаю эту команду. Нам нужно будет подробно изучить соперника и хорошо подготовиться к нему», — цитирует тен Хага Soccernews.nl.
Первый матч «Утрехт» и «Зенит» проведут 17 августа в Нидерландах, а ответный в Санкт-Петербурге запланирован на 24 августа.
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