Пашалич: сначала хотел взять в «Спартаке» номер 80

Новичок «Спартака» хорватский полузащитник Марио Пашалич рассказал, почему решил взять в московском клубе 50-й номер.
«Честно говоря, сначала я хотел взять номер 80, который был у меня в „Милане“, но он был занят кем-то из молодых игроков „Спартака“ (Иваном Хомухой из „Спартака-2“. — Прим. „Чемпионата“), а в российском футболе во время сезона нельзя менять номера. Поэтому я решил взять 50-й номер. Безусловно, для меня он ассоциируется с „Торсидой“ (объединение болельщиков „Хайдука“. — Прим. „Чемпионата“)», — сказал Пашалич в интервью Goal.
Пашалич будет выступать в «Спартаке» под 50-м номером