Радимов: не советую Панову в одиночестве идти по Невскому в шарфе «Спартака»!

Координатор команд «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (6 августа), а также прокомментировал слова бывшего нападающего «Зенита» Александра Панова о том, что тот будет ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака».
«У красно-белых слишком высоко играет линия обороны. Если «Зенит» будет использовать свои козыри, то быстрые Кокорин, Шатов, Дриусси могут получить очень много пространства за спинами защитников «Спартака». Кто будет внимательнее, тот и получит преимущество на чужой половине поля. Если же сравнивать игроков «Зенита» и «Спартака» по именам, один в один, то мы получим приблизительное равенство. С небольшим «плюс-минус». Если смогут наши полузащитники быстрее накрывать соперников на чужой половине поля — хорошо. Но ведь у «Спартака» тоже имеется контригра, правда?
У футболистов «Зенита» ещё нет полного взаимопонимания. Манчини тоже играет с высокой линией обороны, а у «Спартака» имеются быстрые форварды. Словом, в воскресенье мы можем увидеть очень зрелищный футбол с быстрым переходом от обороны к атаке как у одних, так и у других. В данной игре соперники приблизительно равны. И у «Спартака» масса своих плюсов, и у «Зенита» много козырей. Но если разбирать по линиям — защита, середина поля, нападение, — то, скорее всего, и у той, и у другой команды слабее всего выглядит оборона.
Что касается заявления Панова о намерении ходить по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака», то это его жизнь. Не понимаю только, зачем Саша афиширует это, тем самым провоцируя болельщиков. Так что я бы не советовал Саше в одиночестве идти по Невскому в шарфе «Спартака»! А так, если Панову нравится болеть за «Спартак» — ради бога. Не моё дело, кто за какую команду решил болеть и абонемент в какой сектор покупает», — сказал Радимов в интервью изданию «Спорт день за днём».