Наставник «Црвены Звезды»: мы можем пройти «Краснодар» в Лиге Европы

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился впечатлениями от результата жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой его команде достался в соперники российский «Краснодар».
«Нам досталась в соперники высококвалифицированная команда, но мы можем пройти «Краснодар». Эта команда растёт от сезона к сезону в очень сильном российском чемпионате – это говорит само за себя. Но и мы показали, что являемся квалифицированной командой и, что важно, прогрессируем от матча к матчу. Вот почему я верю, что у нас есть повод мыслить оптимистично», — цитирует Милоевича официальный сайт клуба.
Первый матч «Црвена Звезда» и «Краснодар» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.
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