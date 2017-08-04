Григорян: «Ростов» ни разу не побеждал на арене «Анжи»? Подняли мне настроение

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 4-м туре российской Премьер-Лиги, а также рассказал о травме полузащитника Аяза Гулиева.
«Гулиев, думаю, выбыл ненадолго. У него ушиб надкостницы. „Ростов“ ни разу не выигрывал на нашей арене? Впервые слышу о такой статистике. Уже подняли мне настроение», — сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч «Анжи» — «Ростов» начнётся в 20:00 по московскому времени, «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.
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