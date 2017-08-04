В дортмундской «Боруссии» не переживают по поводу слухов об уходе Дембеле

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал слухи о том, что «Барселона» согласовала контракт с нападающим немецкого клуба Усманом Дембеле и собирается предложить за него € 80 млн.
«Сейчас сложно говорить о том, какой эффект произведёт трансфер Неймара. Если бы я постоянно думал о том, что может случиться в будущем, то лишился бы сна. В любой момент может многое измениться. Если в прошлом году у всех на устах был Погба, то сейчас повсюду разговоры о Неймаре, а затишье наступит только в конце августа. Вероятно, клуб сменит Мбаппе, и это тоже будет очень крупная сделка», — сказал Бош на пресс-конференции.
«Барселона» договорилась с Дембеле и предложит за него «Боруссии» € 80 млн