«Анжи» — «Ростов»: Дядюн забил первый гол с апреля 2015 года

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн отличился голом в ворота «Анжи» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
Таким образом, 29-летний футболист забил свой первый гол с 18 апреля 2015 года. Тогда он отличился за «Рубин» в матче российского чемпионата с «Уралом» (2:1). С тех пор Дядюн не смог забить в 28 матчах во всех турнирах. Стоит отметить, что в прошлом сезоне форвард ни разу не выходил на поле.
Видео гола Дядюна можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Ростов».
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