УЕФА накажет «Легию» за баннер фанатов в честь погибших в Варшавском восстании

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Легии» за баннер фанатов клуба перед началом домашнего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Астаной» (1:0), сообщает AP.
При этом «Легии» грозит серьёзный штраф, поскольку УЕФА ранее уже штрафовала польский клуб за нарушения со стороны болельщиков команды.
В матче с «Астаной» фанаты «Легии» вывесили баннер в честь погибших в Варшавском восстании. На баннере немецкий солдат держит пистолет у головы мальчика на фоне польского флага и цифры 1944. «Во время Варшавского восстания немцы убили 160 000 человек. Тысячи из них были детьми», — гласит надпись на баннере.
Варшавское восстание против гитлеровских оккупантов в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года было организовано командованием и представительством польского правительства в изгнании. Точное количество жертв восстания остаётся неизвестным. По приблизительным оценкам, в карательных кампаниях было убито от 150 000 до 200 000 человек мирного населения.
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