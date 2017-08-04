Созин: ЦСКА – в одной весовой категории с «Янг Бойз»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о жеребьёвке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой московскому ЦСКА достался швейцарский клуб «Янг Бойз».
«После жеребьёвки, что ни скажи, покажется банальностью, а говорить очевидные вещи не хочется. Без слов понятно, что все участники последней стадии квалификации будут землю грызть, чтобы попасть в Лигу чемпионов с её десятками миллионов евро. А самое главное, у каждой команды есть реальный шанс пройти в групповую стадию.
Но не стоит повторять надоевшие штампы, что все команды равны. Это полная дурь! Поэтому можно без всякого стеснения признаться: ребята, отлично, что нам не попались «Ницца» и «Хоффенхайм», потому что это команды из чемпионатов, которые по уровню выше нашего.
А вот «Янг Бойз» — команда из одной весовой категории с ЦСКА, с ней можно играть на равных, её можно проходить. Но радоваться, хлопать в ладоши и прекращать тренироваться точно не стоит. Хотя бы потому что мы помним, что один из самых ярких форвардов в современной истории ЦСКА — Сейду Думбия — был куплен как раз из «Янг Бойз», то есть это команда, в которой теоретически могут появляться сильные игроки.
Конечно, есть маленькие нюансы, такие как лигочемпионский опыт ЦСКА или ответный матч на домашнем поле. Это приятные мелочи, но сейчас шансы ЦСКА и «Янг Бойз» оцениваю как пятьдесят на пятьдесят», — сказал Созин.
Первый матч между ЦСКА и «Янг Бойз» состоится в Берне 15 августа. Ответная игра в Москве запланирована на 23 августа.