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Конте: важно, что в «Челси» знают моё мнение по поводу количества новых игроков

4 августа 2017, пятница. 21:14 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о необходимости усиления состава до закрытия трансферного окна.

«Для нас очень важно пополнить состав команды, потому что мы обладаем небольшим составом. Только одного игрока будет недостаточно, чтобы усилить команду, нам нужно больше. Самый лучший способ – попытаться найти верное решение. Важно, что в клубе знают моё мнение по поводу количества новых игроков. Теперь мы должны подождать и проявить терпение, чтобы усилить наш состав", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

В летнее трансферное окно состав лондонской команды пополнили Вилли Кабальеро, Антонио Рюдигер, Тьемуа Бакайоко и Альваро Мората.

Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте Трансферы
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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