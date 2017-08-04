Дзюба: Кержаков — наш русский бомбардир, из спорта вместе с ним уходит эпоха

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба призвал болельщиков заранее прийти на матч со «Спартаком» (6 августа) в 4-м туре РФПЛ, чтобы проводить Александра Кержакова. За час до начала встречи сине-бело-голубые проведут церемонию прощания с форвардом, завершившим карьеру. Сам матч начнётся в 20:00 мск.
«Из спорта вместе с Сашей уходит целая эпоха. Мы начали близко общаться именно здесь, когда приехал в Петербург. Считаю, все, кто долгие годы наслаждался футболом этого великого спортсмена, должны прийти в воскресенье на стадион.
Керж – наш русский бомбардир, который достиг очень многого, всё всем доказал. Настоящая звезда. Так что приходите поддержать и проводить Сашу из большого спорта. Он заслужил ваши и наши овации. Кержаков – человек и игрок с большой буквы, так что очень важно устроить ему достойные проводы. Поэтому приходите на «Санкт-Петербург» пораньше!" — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».