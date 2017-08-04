Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске встречались «Анжи» и «Ростов». Подопечные Леонида Кучука победили со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 19-й минуте. Алексей Солосин после мощного удара с дальней дистанции не смог зафиксировать мяч и отбил его прямо на ногу Владимиру Дядюну, чьё добивание оказалось точным. Для Дядюна этот гол оказался первым с апреля 2015 года.
В таблице РФПЛ «Ростов» (7 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Анжи» (3) занимает 11-е место.
Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.