Засеев: «Уфа» готовится к матчу с «Ахматом» как к настоящему бою

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в четвёртом туре РФПЛ.
«В российской Премьер-Лиге сейчас нет лёгких соперников, это все отмечают — и иностранные тренеры, и новые игроки. Чемпионат сложный, нет проходных матчей. Тем более „Ахмат“ набрал хорошую форму, судя по результатам. Игра предстоит очень интересная.
Посмотрим матчи «Ахмата», тренерский штаб нам подскажет, как действовать, из каких зон убегать. Команда очень хорошо выступает на домашней арене. Как и год, и два года назад, все атаки строятся через Олега Иванова, которому надо будет уделить особое внимание.
Готовимся как к настоящему бою. Мы сами растём, у нас остаются негативные эмоции после ничьих на выезде. Даже ничья дома со «Спартаком» тому подтверждение. Мы были расстроены. Мы растём как команда, и надеюсь, что так будет продолжаться", — сказал Засеев в интервью пресс-службе «Уфы».
Матч «Уфа» – «Ахмат» пройдёт завтра, 5 августа. Начало — в 15:00 по московскому времени.