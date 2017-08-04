Конте заявил, что «Челси» не намерен расставаться с Азаром

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал понять, что лондонский клуб не намерен продавать полузащитника Эдена Азара. Об этом наставник синих заявил на фоне слухов об интересе к 26-летнему бельгийцу со стороны «Барселоны», которая намерена приобрести замену ушедшему в «ПСЖ» Неймару.
«Мы стараемся покупать игроков, а не продавать. В противном случае число футболистов всегда будет меньше и у нас будут проблемы. Я думаю, что это слухи и Эден очень рад оставаться с нами, играть в «Челси», восстановиться от травмы и начать сезон с нами", — приводит слова итальянского специалиста интернет-издание Goal.
Конте: важно, что в «Челси» знают моё мнение по поводу количества новых игроков