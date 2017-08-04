Дзюба: приходите на матч «Зенит» — «Спартак» пораньше, чтобы проводить Кержакова

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «инстаграме» призвал болельщиков прийти на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» пораньше, чтобы попрощаться с Александром Кержаковым. 6 августа в 19:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург» начнётся церемония прощания с форвардом, завершившим карьеру. Сам матч стартует в 20:00.
«Друзья! В воскресенье вам нужно собраться на трибунах стадиона „Санкт-Петербург“ в 19:00, чтобы проводить великолепного Сашу Кержакова. Приходите на матч пораньше. Бил, бью и буду бить», — сказал Дзюба, на котором была надета футболка, посвящённая Кержакову.
Дзюба: Кержаков — наш русский бомбардир, из спорта вместе с ним уходит эпоха