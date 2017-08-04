«Верона» подписала контракт с бывшим защитником «Ювентуса» Касересом

Бывший защитник «Ювентуса» Мартин Касерес стал футболистом «Вероны». Жёлто-синие на своём официальном сайте сообщили о подписании контракта с 30-летним уругвайцем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2018 года.
Предыдущим клубом Касереса был «Саутгемптон». Состав английской команды защитник пополнил в феврале 2017 года, а в мае покинул клуб в связи с окончанием контракта, сыграв всего в одном матче. Таким образом, в «Верону» Касерес перебрался на правах свободного агента.
Помимо «Ювентуса» Касерес ранее выступал за «Севилью» и «Барселону».
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