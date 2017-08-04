«Барселона» не смогла обыграть 14-ю команду Сегунды в товарищеском матче

«Барселона» в товарищеском матче сыграла вничью с клубом «Химнастик», выступающим в Сегунде (14-е место по итогам прошлого сезона). Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.
На 11-й минуте нападающий Мануэль Баррейро вывел «Химнастик» вперёд, однако на 79-й минуте форвард каталонской команды Пако Алькасер сравнял счёт.
Стоит отметить, что «Барселона» провела матч игроками резерва. В заявке сине-гранатовых отсутствовали Лионель Месси, Луис Суарес, Андрес Иньеста, Херард Пике и другие лидеры. Команда Эрнесто Вальверде провела первую игру после перехода Неймара в «ПСЖ».
Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара