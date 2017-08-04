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«Анжи» — «Ростов» — 0:1. Видеообзор матча

4 августа 2017, пятница. 23:28 Футбол

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске встречались «Анжи» и «Ростов». Подопечные Леонида Кучука победили со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 19-й минуте. Алексей Солосин после мощного удара с дальней дистанции не смог зафиксировать мяч и отбил его прямо на ногу Владимиру Дядюну, чьё добивание оказалось точным. Для Дядюна этот гол оказался первым с апреля 2015 года.

В таблице РФПЛ «Ростов» (7 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Анжи» (3) занимает 11-е место.

Видеообзор матча «Анжи» — «Ростов» доступен на официальном сайте РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
04 августа 2017, пятница. 20:00 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Дядюн – 19
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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