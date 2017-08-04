Роналду в суде: у меня не было проблем в Англии, поэтому я хочу вернуться туда

Испанское издание Marca опубликовало некоторые слова форварда «Реала» Криштиану Роналду, сказанные им 31 июля во время дачи показаний в суде по делу об уклонении от уплаты налогов. Португалец заявил, что из-за проблем с законом в Испании был бы не против вернуться в Англию, где он выступал за «Манчестер Юнайтед».
«У меня никогда не было проблем в Англии, поэтому я хотел бы вернуться туда. Помню, что, когда приехал в Англию, там объяснили мне, как всё работает. Когда я прибыл в Манчестер будучи 18-летним парнем, мне рассказали, какие нужно использовать налоговые механизмы. В Испании же просто сказали платить побольше, чтобы не было проблем», — цитирует Роналду Marca со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser.
Роналду отвечал на обвинения по поводу уклонения от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что игрок «Реала» использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия своих доходов, полученных за имиджевые права.