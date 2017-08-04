Фернандо перешёл из «Манчестер Сити» в «Галатасарай»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Фернандо в «Галатасарай».
Фернандо перешёл в английский клуб из «Порту» летом 2014 года. За три года 30-летний бразильский хавбек провёл за «горожан» 102 матча, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. В 2016 году он помог команде выиграть Кубок лиги.
«Галатасарай» сообщил, что сумма трансфера составила € 5,25 млн, а ещё € 900 тыс. «Манчестер Сити» может получить благодаря бонусам.
Контракт турецкого клуба с Фернандо рассчитан на три года, зарплата составит € 3,3 млн за сезон.
«Галатасарай» объявил о прибытии в Стамбул полузащитника «Ман Сити» Фернандо