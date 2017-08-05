Кришито: матч со «Спартаком» важен для «Зенита», но выиграть чемпионат важнее

Капитан «Зенита» Доменико Кришито поделился мыслями о матче со «Спартаком» в 4-м туре РФПЛ. Игра пройдёт в воскресенье, 6 августа, начало — в 20:00 мск.
«Перед такой встречей никого специально настраивать не нужно, ребята и так всё понимают. Игра со „Спартаком“ особенная для футболистов, клуба и болельщиков. Нужно просто выйти на поле сконцентрированными на сто процентов. Вот и вся мотивация.
За последние три сезона «Зенит» лишь однажды уступил москвичам. Это говорит о том, насколько важен для нас каждый матч с этим соперником. Но выиграть чемпионат ещё важнее. Для этого нужно брать три очка в любой встрече, независимо от того, кто выходит против нас.
Наверняка нас ждёт очень интересный матч. Каррера ещё в прошлом году продемонстрировал всё, на что способен. Так что действительно жду особенной игры.
Знают ли новички «Зенита» о важности этого матча? Думаю, говорить ничего не требуется: они сами всё поймут, когда выйдут на поле и увидят переполненные трибуны нашего нового стадиона. Но я разговаривал с Паредесом, Дриусси и остальными ребятами – они уже знают, насколько важна для нас встреча со «Спартаком», — цитирует Кришито «Спорт-экспресс».