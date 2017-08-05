Юношеская сборная России одержала волевую победу над «Вильярреалом» U20

Игроки юношеской сборной России U20 взяли верх над сверстниками из молодёжной команды «Вильярреала» в третьем туре международного товарищеского турнира в Испании COTIF. Пропустив в начале второго тайма, подопечные Александра Гришина сумели переломить ход игры и забить дважды. Автором дубля стал Михаил Яковлев, дважды отличившийся за четыре минуты. Результат встречи — 2:1.
Таким образом россияне сумели реабилитироваться за поражение во втором туре от сборной Мавритании (1:3). В следующем матче турнира в Испании российская сборная встретится с молодёжным составом «Леванте». Проведение этой игры намечено на 6 августа.
Юношеская сборная России уступила соперникам из Мавритании на турнире в Испании