Хацкевич: верю, что поражение «Динамо» К от «Янг Бойз» было случайностью

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о психологическом состоянии подопечных после завершения борьбы за выход в групповой этап Лиги чемпионов, а также дал оценку результатам жеребьевки стадии плей-офф Лиги Европы, согласно которой клуб из столицы Украины встретится с португальским «Маритиму».
«Сегодня после тренировки было время, я уже начал собирать информацию о сопернике. Состав команды – это, в основном, португальцы и бразильцы. Много голов команда не забивает, но, судя по первому впечатлению, организованно, надёжно играет в обороне. В предыдущем раунде «Маритиму» не пропустил ни одного гола в противостоянии с болгарским «Ботевом». Команда достаточно опытная, игроки техничные. У нас есть время, чтобы теперь детально изучить соперника и подготовиться к матчам. В целом жеребьёвку я воспринял нормально. Будем готовиться. Права на осечку мы не имеем.
Отошли ли игроки в эмоциональном плане после поражения от «Янг Бойз»? Сегодня мы уже провели анализ игры в Швейцарии, показали ребятам видеоанализ, объяснили, что они делали не так, что не получилось, о чём мы договаривались и как должны были играть. Из того, о чём мы говорили, на поле не получилось практически ничего. Понятно, что сейчас всем очень тяжело, ребята сами переживают, потому что это, в первую очередь, удар по имиджу клуба, но также и удар для каждого из нас, для меня как тренера, для футболистов это тоже трагедия, как и для наших болельщиков…
Но все мы взрослые люди, и я надеюсь, что футболисты профессионально отнесутся к ближайшим играм. Нам есть, что доказывать. Я верю, что, всё-таки, это поражение было какой-то случайностью. Хотя, к сожалению, её уже не вернёшь», — цитирует белорусского специалиста пресс-служба динамовского клуба.
Соперником «Янг Бойз» в плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов, напомним, стал московский ЦСКА.