Мбаппе получил травму и был заменён в матче «Монако» и «Тулузы»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе был вынужден досрочно завершить встречу с «Тулузой» в стартовом туре французской Лиги 1. Нападающий, ставший трансферной целью ряда европейских грандов, получил травму и после оказанной помощи покинул поле. На 75-й минуте противостояния его заменил полузащитник Аллан Сент-Максимен. В настоящий момент информации о степени повреждения форварда нет.
Что касается результата матча, «Монако» одержал волевую победу со счётом 3:2 благодаря точным ударам Жемерсона, Радамеля Фалькао и Камила Глика.
Фотографию, на которой запечатлён получивший повреждение Мбаппе, можно посмотреть в «Твиттере».
«Монако» выиграл у «Тулузы», дважды уступая в счёте по ходу матча