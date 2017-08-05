Ермакович: все украинские клубы сильны характером, БАТЭ будет нелегко

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович по итогам жеребьёвки раунда плей-офф за выход в групповой этап Лиги Европы отдал должное соперникам из украинской «Александрии», отметив, что задача многократных чемпионов Беларуси — выход в групповую стадию турнира.
«Все украинские клубы сильны характером, бойцовскими качествами. Мы убеждаемся в том каждый год, когда встречаемся на турецких сборах с представителями Украины. Они, невзирая на контрольный статус поединков, всегда бьются, демонстрируют огромную самоотдачу.
Так что «Александрия», несомненно, крепкий оппонент. На предыдущей стадии Лиги Европы выбила румынскую «Астру»: в гостях сыграла вничью 0:0, дома победила 1:0. Два матча без пропущенных мячей свидетельствуют о крепкой обороне. Да и пятое место в чемпионате страны-2016/17 также говорит об уровне и силе команды.
Понимаем, что будет нелегко. Но наша задача — выйти в групповой этап Лиги Европы. Сделаем всё возможное для выполнения этой цели», — приводит комментарий специалиста клубная пресс-служба.
Первая встреча соперников состоится 17 августа в Борисове.