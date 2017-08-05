Жардим: Мбаппе вернётся в строй через два-три дня

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции, посвящённой победе над «Тулузой» (3:2) в первом туре французской Лиги 1, рассказал о ситуации с нападающим Килианом Мбаппе, заменённым на 75-й минуте из-за полученного повреждения. По словам специалиста, форвард избежал серьёзной травмы.
«Нет, там нет ничего особенного. Думаю, его восстановление займёт два-три дня», — приводит краткий комментарий португальского специалиста французское издание L`Equipe.
Следующий матч «Монако» проведёт 13 августа. Действующие чемпионы страны сыграют с «Дижоном» на выезде.
Мбаппе получил травму и был заменён в матче «Монако» и «Тулузы»