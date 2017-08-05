В Аргентине сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Ривер Плейта» Аларио

Нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейт» Лукас Аларио попал в сферу интересов «Зенита», утверждает Fichajes Fútbol. По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга предложил за 24-летнего игрока € 18 млн в качестве компенсации.
Лукас Аларио дебютировал в сборной Аргентины 2 сентября 2016 года в матче квалификации ЧМ-2018 с Уругваем (1:0) и провёл за национальную команду два официальных матча.
В тридцати турах первенства Аргентины нападающий принял участие в 27 играх, стал автором 12 голов и четырёх передач.
Кришито: если аргентинцы помогут «Зениту» — пусть приезжает хоть 15 человек!