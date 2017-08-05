«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с сербским форвардом Марковичем

Руководство «СКА-Хабаровск» официально представило 28-летнего сербского нападающего Мирослава Марковича в качестве новичка клуба.
В общей сложности Мирослав отыграл 208 игр в лигах четырёх европейских стран, забив 41 гол. Последним клубом футболиста был пражский «Богемианс 1905», где он начал нынешний сезон.
Подробностей о подписанном соглашении пока нет. Пресс-служба коллектива из Хабаровска сообщила о возможности дебюта сербского футболиста в РФПЛ уже сегодня, 5 августа. Дальневосточная команда встретится с «Локомотивом» в рамках четвёртого тура Премьер-Лиги, эта игра начнётся в 20:00 мск.
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