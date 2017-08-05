Конте: «Челси» ждёт сложная игра с «Арсеналом», мы хотим начать сезон с победы

В преддверии матча за Суперкубок Англии главный тренер «Челси» Антонио Конте вспомнил неудачу синих в финальном противостоянии Кубка Англии в прошлом сезоне и выразил намерение стартовать с победы в новом игровом году.
«Было обидно проиграть «Арсеналу» в финале Кубка Англии в сезоне, который отлично сложился для нас. Теперь у нас ещё одна игра, мы хорошо знаем, что «Арсенал» сильная команда. Нас ждёт сложная игра, и мы хотим начать сезон с победы. Товарищеские матчи для нас закончились. Это официальная игра и розыгрыш первого трофея в сезоне. Это, несомненно, важная игра.
«Челси» и «Арсенал» находятся не в лучшей форме, поскольку мы только начинаем сезон. Но мы хотим провести по-настоящему хорошую игру на высоких скоростях и подготовиться к началу сезона», — цитирует специалиста пресс-служба «Челси».
Матч за Суперкубок Англии состоится 6 августа и начнётся в 16:00 мск.