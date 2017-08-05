Гвардиола: удовлетворён предсезонными играми, но реальность начинается сейчас

После победы над «Вест Хэмом» в товарищеском матче, одержанной со счётом 3:0, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал оценку успешно проведённой предсезонной подготовке.
«Это хороший результат в матче с командой Премьер-лиги. Мы создали достаточно, чтобы забить три мяча, все играли на хорошем уровне, а наши форварды забивали. И всё обошлось без травм, поэтому мы счастливы.
Что касается предсезонных матчей, мы хорошо проявили себя на поле, выиграли эти встречи и мы всегда создавали больше моментов, чем соперники. Мы вполне удовлетворены, но реальность начинается сейчас. Мы должны проявлять себя под давлением», — цитирует специалиста пресс-служба «горожан».
«Манчестер Сити» проведёт матч первого тура Премьер-лиги 12 августа и на выезде встретится с новичком элитного английского дивизиона — «Брайтоном».