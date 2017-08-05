Ихеаначо получил травму в своей первой игре за «Лестер»

Новичок «Лестера» Келечи Ихеаначо, перебравшийся в состав «лис» из «Манчестер Сити», получил повреждение в первом же матче в составе своей новой команды. В товарищеской встрече «Лестера» с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха нигерийский форвард получил травму ноги и был заменён уже на 17-й минуте. О степени тяжести повреждения пока не сообщается, однако существует опасение, что нападающий не сможет помочь «Лестеру» в матче с «Арсеналом» в стартовом туре Премьер-лиги 11 августа.
Что касается результата матча, «Лестер» добился волевой победы над соперниками из Германии со счётом 2:1 благодаря дублю Джейми Варди во втором тайме.
Ихеаначо перешёл из «Манчестер Сити» в «Лестер»