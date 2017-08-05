Сёмин: пока рассчитывать на вызов в «Локомотив» Сычёву рано

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о проблемах команды с линией атаки.
«У «Локомотива» сейчас есть определённые проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждёт чуда… В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.
Я видел игру Дмитрия Сычёва. Да, в «Казанке» он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...» — цитируют Сёмина «Известия».
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