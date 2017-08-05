Конте: следующий сезон по многим причинам будет самым сложным в моей карьере

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от старта нового сезона и прокомментировал слухи по поводу возможного ухода из клуба нападающего Диего Косты. Итальянский наставник признался, что следующий сезон может стать самым сложным в его тренерской карьере.
«Для меня следующий сезон будет самым сложным в карьере. По многим причинам. У меня нет времени объяснять все эти причины, но я уверен в этом. Есть такое ощущение. Надеюсь, что ошибаюсь.
Что касается слухов вокруг ухода Диего Косты, то посмотрим, что принесёт трансферное окно», — цитирует Конте ESPN FC.
Конте: после трансфера Неймара обычный игрок будет стоить £ 40-50 млн