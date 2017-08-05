Венгер: задача «Арсенала» на следующий сезон АПЛ — набрать 85 очков

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о задаче команды на ближайший сезон АПЛ.
«В прошлом сезоне мы набрали 75 очков, в этом чемпионате нужно набрать на 10 очков больше. 85 очков — это достаточно, чтобы войти в чемпионскую гонку и бороться за титул.
Я всегда буду работать в команде, у которой есть хорошие шансы на победу в следующем матче. Если мы сможем позволить себе иногда отдыхать в Лиге Европы, то мы это сделаем. Но сперва нужно понять, кем будут наши соперники», — цитирует Венгера Sky Sports.