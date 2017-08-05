Анчелотти: хочу, чтобы «Бавария» показала в матче с «Боруссией» Д умный футбол

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о готовности мюнхенской команды к матчу за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».
«Это финал. Команда готова к Суперкубку! „Баварии“ будет противостоять сильная команда с новым тренером во главе, которая, скорее всего, будет играть по новой стратегии. Я хочу, чтобы „Бавария“ показала умный футбол», — цитирует Анчелотти пресс-служба мюнхенцев.
Матч «Боруссия» — «Бавария» состоится 5 августа в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало в 21:30 мск.
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