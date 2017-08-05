Экс-глава «Кальяри» и «Лидса» Челлино станет владельцем «Брешии»

Бывший владелец «Кальяри» и «Лидс Юнайтед» Массимо Челлино в ближайшие дни уладит все формальности по приобретению итальянского клуба «Брешия», который выступает в Серии Б, сообщает ANSA.
«Мы готовы принять предложение Челлино и надеемся, что это правильный выбор. В течение нескольких следующих дней уладим все формальности», — сообщил генеральный директор «Брешии» Альдо Гирарди.
Челлино был владельцем «Кальяри» с 1992 по 2014 год, после чего приобрёл английский клуб «Лидс Юнайтед». В декабре прошлого года он был отстранён на 18 месяцев за нарушения правил FA, касающихся футбольных агентов, при совершении трансфера в 2014 году. После этого итальянец продал 50 % акций «Лидса» своему соотечественнику Андреа Радриццани, который в мае выкупил оставшуюся долю акций английской команды у Челлино.