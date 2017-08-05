Агент: Кандрева останется в «Интере»

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева не покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы футболиста.
«Кандрева — игрок основы в „Интере“, и я не вижу причин для ухода. Он останется в „Интере“. У него отлично налажен контакт с главным тренером Лучано Спаллетти», — приводит слова агента Сalciomercato.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация об интересе к Кандреве со стороны «Челси», который возглавляет бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте.
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