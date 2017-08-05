Кайседо: «Лацио» — первый клуб Рима, я очень рад быть здесь

Нападающий Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», поделился впечатлениями от перехода в «Лацио».
«Я так счастлив быть здесь! У меня очень большие ожидания от выступления за „Лацио“, хочется поскорее приступить к тренировкам и войти в сезон. Я долго ждал завершения трансфера, но наконец-то это случилось и я здесь.
«Лацио» — первый клуб Рима, обладающий очень хорошим составом. Спортивный директор рассказал о том, чего ждёт от меня, так что я постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде», — цитирует Кайседо пресс-служба «Лацио».
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