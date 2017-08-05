Конте: АПЛ — сильнейшая лига мира, здесь за титул готовы бороться шесть команд

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал АПЛ сильнейшей лигой мира из-за высокого уровня конкуренции.
«Давление в Англии высоко, это сильнейший чемпионат в мире, поскольку здесь шесть команд готовы бороться за титул. Лишь одна может победить, и всего три других команды могут попасть в Лигу Чемпионов.
«Мы хотим попробовать бороться за чемпионство до самого конца, однако это будет нелегко. Мы отлично работаем над тем, чтобы попытаться сделать это. Давление всегда одинаково. Я и сам оказываю на себя давление, это помогает мне выкладываться», — цитирует Конте сайт «Челси».
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