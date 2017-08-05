Дани Алвес: Максвелл — одна из главных причин, почему я перешёл в «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес, который перешёл в команду на правах свободного агента этим летом, рассказал, какую роль в этом сыграл бывший защитник парижан и его друг Максвелл, который завершил карьеру по окончании прошлого сезона.
«Максвелл – одна из главных причин, почему я перешёл в «ПСЖ». Он сыграл большую роль в том, чтобы убедить меня перейти в этот клуб. У меня здесь много друзей. А друзья всегда убеждают тебя присоединиться к ним. С Максвеллом, Силвой, Маркиньосом, Лукасом и Моттой вокруг я уже чувствуя себя дома. В «ПСЖ» богатые традиции, связанные с бразильскими игроками. Хочу сделать связь этого клуба с бразильцами ещё сильнее», – цитирует Алвеса Goal.
Завершивший карьеру Максвелл хочет остаться в системе «ПСЖ»