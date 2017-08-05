Рабио: в будущем я вполне могу оказаться в Серии А, но сейчас мне хорошо в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио прокомментировал информацию о заинтересованности со стороны «Ювентуса» и не исключил, что в будущем будет выступать в итальянской Серии А.
«В будущем я вполне могу оказаться в Серии А, но сейчас мне хорошо в „ПСЖ“. Тут меня всё устраивает», — сказал Рабио в интервью Sky Sport Italia.
Действующий контракт 22-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитан до 2019 года. В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Рабио провел 27 матчей (20 — с первых минут), забил три мяча и отдал две голевые передачи.