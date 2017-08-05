Табло на стадионе «Санкт-Петербург» починят к матчу «Зенит» — «Спартак»

Табло на стадионе «Санкт-Петербург» починят к матчу четвёртого тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», который состоится 6 августа.
«Повреждённые элементы заменить легко, уже в воскресенье табло будут работать идеально. Мы также готовы к непогоде, все неполадки на крыше устранены, и протечек во время матча не будет», — цитирует АБН правительство Санкт-Петербурга.
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