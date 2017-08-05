Президент «Сампдории»: трансфер Рамиреса — подарок самому себе на день рождения

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал переход полузащитника Гастона Рамиреса из «Мидлсбро».
«Иногда мечты сбываются. Я хотел, чтобы в „Сампдории“ оказался футболист с талантом Гастона. Кроме того, этот переход — мой подарок самому себе на день рождения», — сказал Ферреро в эфире Sky Sport Italia.
В минувшем розыгрыше АПЛ Рамирес провёл 24 матча (20 — с первых минут), в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. По итогам сезона «Мидлсбро» вылетел из АПЛ в Чемпионшип.