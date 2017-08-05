ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб не получал предложений о трансфере полузащитника Александра Головина. По слухам, в переходе 21-летнего футболиста заинтересован лондонский «Арсенал».
«Своей игрой, безусловно, Саша заслужил внимание скаутов ведущих клубов. В то же время официальных предложений мы не получали — ни от «Арсенала», ни от кого-либо ещё.
Конечно, мы были очень разочарованы результатом и особенно игрой с «Локомотивом». Не хочется говорить о невезении, хотя у нас было достаточно возможностей, чтобы завершить встречу с другим счётом. В целом по этому матчу осталось немало вопросов. Уже на следующий день тренерский штаб серьёзно проанализировал ситуацию. Игра с «Локомотивом» обнажила определённые проблемы, которые, надеюсь, в ближайшее время будут устранены», — цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.