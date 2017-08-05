Бабаев: в будущем сборная России планирует вернуться на стадион ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что сборная России осталась довольна стадионом «армейцев» после июньского контрольного матча с Чили (1:1).
«В будущем сборная России планирует вернуться на стадион ЦСКА, поскольку в сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем — скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене.
За последнее время на арене появились два новых граффити с изображением Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева — тренеров, которые внесли большую лепту в успехи клуба. Были подкрашены некоторые элементы бетонной конструкции чаши, расширился ассортимент питания, улучшилась работа камеры хранения, ускорился выход со стадиона — после матча с «Локомотивом» арена опустела всего за пять-семь минут. Около юго-западной башни появилась фестивальная зона, насколько мне известно, болельщикам это нововведение очень понравилось. Разумеется, мы не останавливаемся на достигнутом — впереди много планов, как сделать наш стадион ещё лучше», — цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.