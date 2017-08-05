Каррера: трансферы Бонуччи и Неймара показали, что в футболе может случиться всё

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что трансферы защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» в «Милан» и нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» показали, что в футболе может случиться всё что угодно.
«Как оцениваю ситуацию в «Ювентусе»? Видел последние матчи команды. «Ювентус» был хорош и как всегда силён. Был удивлён уходом Бонуччи, а потом узнал о трансфере Неймара — это показывает, что в футболе может случиться всё что угодно. Думаю, «Ювентус» остаётся сильной командой. Не знаю, нужен ли команде теперь ещё один защитник. Об этом должен судить главный тренер команды Массимилиано Аллегри», — цитирует Карреру Tutto Juve.
Каррера: матч «Зенит» — «Спартак» будет итальянским дерби на тренерской скамейке