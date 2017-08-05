Гацкан признан лучшим игроком «Ростова» в июле по версии болельщиков

Капитан «Ростова» Александр Гацкан признан лучшим игроком команды в июле по версии болельщиков, информирует официальный сайт жёлто-синих.
Второе место занял защитник Миха Мевля, тройку замкнул полузащитник Тимофей Калачёв. Четвертая строчка досталась защитнику Мацею Вилюшу, пятое место у полузащитника Павла Могилевца.
В июле Гацкан провёл за «Ростов» три матча в российской футбольной Премьер-Лиге и отличился в выездной игре первого тура с «Уралом» (1:1). Также Гацкан обогнал легенду клуба Михаила Осинова по количеству матчей за «Ростов» в российской истории клуба.
ЦСКА не получал официальных предложений по трансферу Головина