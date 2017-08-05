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Видео: топ-10 промахов игроков Бундеслиги по пустым воротам в сезоне-2016/17

5 августа 2017, суббота. 12:23 Футбол

Официальный канал Бундеслиги в Youtube собрал подборку из десяти самых нелепых промахов футболистов чемпионата по итогам сезона-2016/17.

Примечательно, что место в рейтинге нашлось не только игрокам из команд из нижней части турнирной таблицы, но и одним из главных звёзд чемпионата Германии. Так место в топ-10 нашлось для полузащитника Томаса Мюллера и нападающего Роберта Левандовски, которые были в числе лучших игроков сезона по количеству забитых мячей и системе «гол + пас», а также помогли «Баварии» выиграть чемпионат.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бавария Роберт Левандовски Томас Мюллер
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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