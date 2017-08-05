Академия Умного футбола поздравила Кечинова с 43-летием

Академия Умного футбола поздравила экс-футболиста «Спартака» и сборной России Валерия Кечинова, который ныне является главой академии, с 43-летием.
«Сегодня свой День Рождения отмечает Валерий Викторович Кечинов. Тренерский состав, руководство и ученики Академии поздравляют Вас и желают крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных горизонтов», — говорится в записи, размещенной на официальной странице академии в социальной сети «Инстаграм».
Видео доступно на официальной странице академии в социальной сети «Инстаграм».
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