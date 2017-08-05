Вермален и Андре Гомеш получили травмы в контрольном матче «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален и полузащитник Андре Гомеш получили травмы в товарищеском матче с клубом «Химнастик», выступающим в Сегунде (14-е место по итогам прошлого сезона). Встреча прошла в Таррагоне на стадионе «Ноу Эстади» и завершилась со счётом 1:1.
«У Вермалена диагностирован ушиб коленной чашечки левой ноги, у Гомеша возникли проблемы с бедром левой ноги. О сроках возвращения футболистов в строй будет объявлено дополнительно», — сообщает пресс-служба «Барселоны».
Вермален был заменен из-за травмы на 15-й минуте, Гомеш доиграл встречу до конца.
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